مدير عام ديوان الخدمات المدرسية: " سيتم الارتقاء بجل الخدمات المدرسية انطلاقا من جانفي 2022"

وات - يعمل ديوان الخدمات المدرسية ، اليوم الخميس، على الارتقاء بجل الخدمات المدرسية انطلاقا من جانفي 2022، حسب ما أكده مدير عام الديوان محمد مامي.

وأوضح المتحدث، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن إعادة تهيئة 51 مبيتا مدرسيا تعاني من وضعية متردية، ستنطلق بداية من هذا التاريخ، حيث يقع حاليا إتمام الاجراءات والترتيبات اللازمة للانطلاق في إعادة تهيئتها وتحسين خدماتها عبر ربطها بشبكة الأنترنات ورقمنة جميع خدماتها.

كما سيتم إحداث 26 بنك غذاء لتخزين المواد الغذائية الأساسية المخصصة لإعداد اللّمج الجافة، سيقع تزويدها بمعدل أربع مرات في السنة، وذلك في إطار صفقة وطنية تم إبرامها مؤخرا تهدف إلى القطع مع حصول أي اضطراب في التزود بهذه المواد من جهة وشرائها بأسعار الجملة مما يسمح بتوفير ألف لمجة إضافية على الأقل للتلاميذ، من جهة أخرى.

وستتكون هذه اللمج أساسا من الخبز و زيت الزيتون والسلطة المشوية والزيتون والمربى والزبدة والمرطبات الجافة والماء صحيّة ومتوازنة وتضمن السعرات الحرارية اللازمة للتلاميذ، حسب توصيات المعهد الوطني للتغذية.

وأشار مدير عام ديوان الخدمات المدرسية إلى أنه سيتم إلى حدود جانفي 2022 توزيع 3 آلاف ثلاجة على المدارس الابتدائية التي تفتقر لهذا الجهاز لحفظ اللمج في أفضل الظروف.

كما سيتم، حسب المتحدث، رقمنة النقل الريفي المدرسي انطلاقا من نفس التاريخ حيث سيتم توزيع بطاقات الكترونية على التلاميذ المنتفعين بهذه الخدمة تمكن من متابعة مسار تنقل التلاميذ بصفة دقيقة ضمانا لسلامتهم الجسدية.



