بنزرت: جلسة عمل حول وضعية المناطق الصناعية المنتصبة بالجهة وبحث أسباب عدم استغلالها على الوجه الأمثل

وات - أشرف، اليوم الخميس، والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، على أشغال جلسة عمل قطاعية خصصت لمتابعة وضعية المناطق الصناعية المنتصبة بالجهة، وذلك بحضور جميع أعضاء اللجنة الجهوية لمتابعة وضعية المناطق الصناعية.

ولاحظ والي الجهة، ان الجهة تضم 13 منطقة صناعية، الا ان نسبة الاستغلال والانتصاب الفعلي بها ووظيفية تلك المناطق من حيث التنمية والتشغيل، لازالت ضعيفة ودون المأمول، وفق تقديره، مشيرا الى أنه سيتم قريبا فتح بحث في الغرض وتحديد المسؤوليات.

واعتبر، ان عدم استغلال تلك المناطق الصناعية التي انجزتها الدولة بالمال العام وعدم تحقيق أهدافها، هي "جريمة في حق المواطن والدولة والشعب"، على حد قوله.

وأشار، في ذات السياق، الى أهمية الوقوف الى جانب الباعثين والصناعيين في مستوى الاسراع في معالجة اشكال البنية الاساسية المهترئة للمناطق الصناعية، متعهدا بالعمل على الملف في اطار اللجنة الجهوية لمتابعة المناطق الصناعية ونظيراتها المحلية، وذلك بالتنسيق مع بقية هياكل الدولة مركزيا.

من جهة أخرى، شدّد عبد اللاوي، على تأمين معادلة الحفاظ على المؤسسة الصناعية واستثماراتها المنجزة والمبرمجة من جهة، وأيضا الحفاظ على مواطن شغل العمال وتعزيزها أكثر فاكثر، كما دعا الصناعيين والمستثمرين الى التبليغ والتشهير باي طرف قد يسعى الى ابتزازهم بأي طريقة كانت، ولاسيما من يسعى باطلا لانتحال صفة اي مسؤول محلي او جهوي او يقدم نفسه على انه مرسل من قبل الولاية.

يشار الى أنه تم تكليف رؤساء اللّجان المحلية لمتابعة الاراضي الصناعية، لمعتمدي الجهة بالمتابعة محليا لوضعية هذه المناطق وإعداد تقارير مفصلة حول كل منطقة، مع الكشف عن الاشكالات المطروحة مع اقتراح حلول في الغرض، في انتظار عرضها على النقاش، ما سيساهم في النهوض بهذه المناطق من حيث بنيتها الأساسية، من جهة، ووظيفيتها التنموية والتشغيلية، من جهة أخرى.



