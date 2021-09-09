منوبة: الاحتفاظ بصاحب وحدة صنع أجبان عشوائية بالجّديدة لمخالفته قرار غلق منذ 2019 وحجز كمية من الأجبان الفاسدة

وات - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، بالاحتفاظ بصاحب وحدة صناعية عشوائية مختصة في صناعة الاجبان بمنطقة الجديدة من ولاية منوبة، وذلك على خلفية مخالفة مقرر إداري واستغلال محل مخالف للتراتيب الصحية المعمول بها، ومسك مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وفق تصريح مصدر أمني لـ(وات).

ويأتي ذلك، عقب مداهمة الوحدات الامنية بمنطقة الأمن الوطني بطبربة، أمس الاربعاء، لهذه الوحدة، ضمن فريق مشترك مع أعوان حفظ الصحة بالادارة الجهوية للصحة والشرطة البلدية، وضبط كمية 114 كلغ من الاجبان الفاسدة غير صالحة للاستهلاك، ومخزنة في ظروف غير صحية، ورصد العديد من الاخلالات الخطيرة المتعلقة بالصنع والحفظ.

وبيّن نفس المصدر، ان صاحب الوحدة خالف قرار الغلق الصادر في منذ 2019 على خلفية عمله بصفة غير قانونية ودون التراخيص القانونية المعمول بها.

وقد تم تحرير محضر عدلي في حق صاحب وحدة الاجبان التي تم غلقها من جديد، فضلا عن عدد من المخالفات الصحية، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق وما سيعقبه من اجراءات قانونية في حقه.



