تونس تدين بشدة الاعتداءات المتكررة على المملكة العربية السعودية

أعربت تونس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة والمتواصلة التي تتعرّض لها المملكة العربية السعودية، وذلك إثر استهداف المنطقتين الشرقية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مسيرة مفخخة، والتي نجم عنها إصابة مدنيين وتضرر منازل سكنية.



وأكدت تونس في بيان صادر اليوم الخميس عن وزارة الشؤون الخارجية، أن هذا التصعيد يمثل تهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرها، وذلك في خرق صارخ للقوانين والأعراف الدولية.



كما جدّدت تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كلّ هذه التهديدات.



