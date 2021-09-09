القصرين : حجز 3600 قطعة "كايك" ( 1،8 طن ) منتهية الصلوحية

Publié le Jeudi 09 Septembre 2021 - 10:22قراءة: 0 د, 21 ث
وات - حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين بالتعاون مع فرق الشرطة البلدية بمدينة القصرين وشرطة النجدة ، اليوم الخميس 3600 قطعة "كايك" ( 1،8 طن ) منتهية الصلوحية محمّلة على متن شاحنة نقل خفيفة .

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف في انتظار استصدار قرار في الغرض من محكمة الناحية بالجهة والقيام بإتلاف المحجوز وفق ما ذكره مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للتجارة في تصريح لـــ (وات) .

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