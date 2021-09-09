دعوة إلى مراجعة منظومة نشاط الهياكل الرياضية المدرسية

Publié le Jeudi 09 Septembre 2021 - 14:52قراءة: 0 د, 30 ث
تم الاتفاق خلال جلسة عمل امس بوزارة الشباب والرياضة والادماج المهني على مراجعة وتقييم منظومة التربية البدنية من حيث جودة المناهج العلمية وتطوير الكفايات وتطوير منظومة الرياضة المدرسية داخل المؤسسات التربوية.

كما تم بالمناسبة التاكيد على أهمية قطاع مراكز النهوض بالرياضة كحلقة أولى تكوينية في مسيرة الرياضي وباعتبارها العمود الفقري للنشاط الرياضي صلب الهياكل الرياضية المدرسية
ودعا المجتمعون إلى العمل على تنفيذ الاصلاحات الجوهرية بالتنسيق بين الادارة العامة للرياضة و المندوبين الجهويين

وجاءت الجلسة التي حضرتها وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي وعدد من إطارات الوزارة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية الى اصلاح و تطوير مراكز النهوض بالرياضة


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