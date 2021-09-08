ضبط كمية من القماش المهرب بقيمة جملية بلغت 2.126 مليون دينار بمستودع بوادي الليل

Publié le Mercredi 08 Septembre 2021 - 22:16قراءة: 0 د, 30 ث
تمكنت وحدات الحرس الديواني بمنوبة التابعة لفصيل الحرس الديواني باريانة، امس الثلاثاء من ضبط كمية من القماش المهرب بقيمة جملية بلغت 2.126 مليون دينار، بمستودع كائن بمدينة وادي الليل، وفق معطيات اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار و ضمان انتظام التزويد و التصدي للتهريب و التجارة الموازية بولاية منوبة.

و تمت مداهمة المستودع بعد استئذان النيابة العمومية، وضبط عدد 5400 لفافة قماش مختلفة الأنواع طولها 300 ألف متر مهربة ومجهولة المصدر، لم يستظهر مالكها في شأنها بأية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكها.

وتاتي العملية التي حرر فيها محضر حجز في الغرض ، في إطار تجفيف منابع التهريب والحد من التجارة الموازية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 232082



En continu

Toutes les news

الخميس 09 سبتمبر 2021 | 2 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:06 18:38 15:52 12:24 05:57 04:28
Babnet
34°
Babnet31°Babnet% 61:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
7.2 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2531°-2531°-2429°-2430°-23
  • Avoirs en devises
    20041,7

  • (8 sept)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,30430 DT        1$ =2,78371 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 sept)   1596,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة