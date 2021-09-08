ضبط كمية من القماش المهرب بقيمة جملية بلغت 2.126 مليون دينار بمستودع بوادي الليل

تمكنت وحدات الحرس الديواني بمنوبة التابعة لفصيل الحرس الديواني باريانة، امس الثلاثاء من ضبط كمية من القماش المهرب بقيمة جملية بلغت 2.126 مليون دينار، بمستودع كائن بمدينة وادي الليل، وفق معطيات اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار و ضمان انتظام التزويد و التصدي للتهريب و التجارة الموازية بولاية منوبة.



و تمت مداهمة المستودع بعد استئذان النيابة العمومية، وضبط عدد 5400 لفافة قماش مختلفة الأنواع طولها 300 ألف متر مهربة ومجهولة المصدر، لم يستظهر مالكها في شأنها بأية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكها.



وتاتي العملية التي حرر فيها محضر حجز في الغرض ، في إطار تجفيف منابع التهريب والحد من التجارة الموازية.



