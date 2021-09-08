تسمية جمال سحابة مدعيا عاما للشؤون الجزائية بوزارة العدل

قرر مجلس القضاء العدلي اليوم الاربعاء ووفق ما أعلنه في بلاغ له تسمية عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس جمال سحابة مدعيا عاما للشؤون الجزائية بوزارة العدل بداية من يوم 16 سبتمبر الجاري.



ويشار إلى أن خطة المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل كان يشغلها القاضي البشير العكرمي بموجب الحركة القضائية المعلن عنها شهر أوت 2020 ووالذي تم منذ 13 جويلية الماضي إيقافه عن العمل الي النيابة العمومية بعد النظر في ملفه من قبل مجلس التأديب وذلك على خلفية اتهامات وجهها له الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقا الطيب راشد.



