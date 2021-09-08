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السفارة الفرنسية تدعو المؤسسات التونسية الى المشاركة في تظاهرة "طموح افريقيا 2021"

Publié le Mercredi 08 Septembre 2021 - 15:32قراءة: 0 د, 34 ث
دعت سفارة فرنسا بتونس المؤسسات التونسية الى المشاركة في تظاهرة "طموح افريقيا 2021" التي ستنتظم عن بعد وحضوريا يومي 5 و6 أكتوبر 2021

وأوضحت السفارة الفرنسية أن هذه التظاهرة تعد مناسبة هامة لارساء علاقات اقتصادية وتجارية بين تونس والبلدان الافريقية، باعتبار انها تضم الوزراء والسفراء والفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات في افريقيا

وأبرزت امكانية مشاركة المؤسسات التونسية، "التي تتميز بتموقعها الاستراتيجي بالنسبة لافريقيا وأوروبا، في هذه التظاهرة الفرنسية بصفة مجانية وافتراضية نظرا للأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد – 19

وأفادت أن تظاهرة "طموح افريقيا 2019" استقطبت ما يزيد عن 1250 مشاركا من نحو 40 بلدا وإجراء أكثر من 2000 لقاء أعمال.

وبإمكان المؤسسات التونسيّة المهتمّة التسجيل في التظاهرة عبر الرابط الالكتروني التالي https://ambitionafrica.site.digitevent.com/en/page/accueil/

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