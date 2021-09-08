البيع القضائي لأسهم في شركة إسمنت قرطاج ناتج عن نزاع بين إدارة الجباية وأحد المساهمين المالكين لهذه الأسهم

وات - أوضحت شركة إسمنت قرطاج، الأربعاء، أنّ الإشعار بالبيع القضائي لـ772660 سهما من الشركة، الذي أعلن عنه الوسيط بالبورصة "ماك اس أ" ، لا يهم الشركة بصفة مباشرة او غير مباشرة بل يتعلق بالعقلة التي نفذتها الإدارة الجبائية في إطار نزاع مع أحد المساهمين المالكين للأسهم المذكورة



يشار إلى أن بورصة تونس للأوراق الماليّة كانت قد أعلنت امس الثلاثاء، أن شركة "ماك اس أ" تعتزم التفويت في 772660 سهمًا من شركة إسمنت قرطاج للبيع مباشرة في السوق خلال جلسة الخميس 9 سبتمبر 2021، ويبلغ الحد الأدنى لسعر التداول 530ر1 دينار، وهو يخضع لقرار قضائي.



