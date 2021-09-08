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الطبوبي : الاتحاد يدعم مسار التصحيح لكن من الضروري معرفة أي طريق ستسير نحوه البلاد

Publié le Mercredi 08 Septembre 2021 - 16:48قراءة: 0 د, 52 ث
وات - شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ، اليوم الأربعاء، على أن الاتحاد العام التونسي للشغل يدعم مسار التصحيح لكن من الضروري معرفة أي طريق ستسير نحوه البلاد.

وأكد الطبوبي ، خلال كلمة ألقاها خلال موكب لإحياء يوم العلم وتكريم أبناء النقابيات والنقابيين بقطاع عملة التعليم العالي ،على أنه من حق كل مواطن تونسي معرفة الطريق الذي ستسير نحوه البلاد وكيف سيتم بناؤها، مشددا على أن أي مسؤول مطالب بكشف برامجه المستقبلية في كنف الشفافية وتقديم رؤية تؤسس إلى دولة قانون مدنية ديمقراطية تضمن العدل والانصاف وتكفل الحريات العامة لمواطنيها.

ولفت إلى أنه من حق الجميع تقديم رؤياهم لكن هذا لايعني بالضرورة أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيشاطرهم الرأي ويتفق معهم ولذلك فان الانفتاح على مختلف الآراء في هذا الصدد أمر مهم جدا حيث تبقى في النهاية الإرادة للشعب صاحب السيادة .

وقال الطبوبي إن الشعب التونسي لا يستهان به أبدا حيث بإمكانه أن يصبر ويمنح ثقته للمسؤولين ويمنحهم الوقت الكافي لكنه في النهاية يملك من الذكاء الذي يجعله يميز جيدا بين الحق والباطل وبين الادعاءات و الصدق في القول والعمل.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 232051

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 16h 08m |           
حان الوقت لتطهير الإتحاد من المحسوبية والفاسدين
وانتخاب مكتب تنفيذي ممثل للطبقة الشغيلة بما فيها المرأة والقطع مع الماضي وإحتكار عصابة القراقنية للإتحاد



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