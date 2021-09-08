قبلي: جمعية "نخلة" بدوز تطلق مشروع "مبادرات نساء واحيات من اجل تنمية تضامنية دامجة" لمرافقة عدد من النساء في تحقيق افكار مشاريع

وات - خصصت ورشة العمل التي نظمتها صباح اليوم جمعة "نخلة " بدوز باحد الفضاءات السياحية بالمنطقة للاعلان عن اطلاقها لمشروع "مبادرات نساء واحيات من اجل تنمية تضامنية ودامجة بقبلي" الذي تنفذه بتمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائي بتونس في اطار مشروع ريادة الاعمال من اجل التنمية، وفق ما اكدته منسقة المشروع احلام الجديدي ل(وات)



واوضحت الجديدي ان هذا المشروع يهدف الى مرافقة وتاطير 30 مبادرة نسائية لمساعدة صاحباتها على الانتصاب للحساب الخاص واحداث مواطن شغل للنساء الواحيات ببلديتي دوز والفوار



كما سيعمل هذا المشروع على تعزيز قيم الاقتصاد التضامني الاجتماعي مع البحث عن افكار مشاريع مجددة ومستدامة يقوم اثرها بتنمية القدرات التقنية لصاحبات هذه الافكار حتى يتسنى بعث مشاريع لها اثر اجتماعي وبيئي وذلك بالشراكة مع مختلف الاطراف ذات الصلة بقطاعي التشغيل والاقتصاد التضامني الاجتماعي علاوة على الفاعلين في المجتمع المدني بالبلديتين



وفي ذات السياق اشارت الجديدي الى ان المشروع سيركز على التعاون مع الجمعيات النسائية والجمعيات التي تنشط في مجال السياحة البيئية وذلك قصد ادماج النساء في وضعية هشاشة اجتماعية في المجال الاقتصادي ليتسنى لهن الحصول على موارد رزق قارة تساهم في دفع عجلة التنمية المحلية ببلديتي دوز والفوار



كما سيحرص القائمون على هذا المشروع طيلة فترة الانجاز التي ستتواصل على امتداد 8 اشهر على البحث على فرص التمويل الممكنة لافكار المشاريع التي ستعرضها نساء منطقتي التدخل وذلك في اطار المنح التي ترصد لتشجيع الباعثين او عن طريق المؤسسات البنكية





