البطولة الافريقية لتنس الطاولة: منتخب مصر يتوج بطلا في صنفي الرجال والسيدات

وات - نجح منتخب مصر لتنس الطاولة للرجال في الفوز على نيجيريا في الدور النهائي للبطولة الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون من 1 الى 7 سبتمبر الجاري بنتيجة 3-2.



وبهذا الفوز، ثأر الفراعنة من هزيمتهم أمام المنتخب النيجيرى بعد الخسارة فى بطولة 2018 بنتيجة 1-3 ليستعيدوا اللقب من جديد.

ووسع منتخب مصر الفارق مع نيجيريا إلى لقبين اذ أصبح لديه 13 لقبا كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة في حين يملك المنتخب النيجيرى 11 لقبا.



يذكر ان المنتخب التونسي كان قد انهى مشاركته في المركز الخامس اثر انتصاره في اللقاء الترتيبي على نظيره الكاميروني 3-1.

ولدى السيدات، توج المنتخب المصري ايضا باللقب على حساب منتخب نيجيريا 3-0.



وكان المنتخب التونسي للاناث المتكون من الثلاثي فدوى القارصي وعبير الحاج صالح ومرام الزغلامي تحصل على المركز الثالث بتغلبه في اللقاء الترتيبي على نظيره الموريسي 3-صفر وضمن بالتالي تاهله الى مونديال الصين 2022.





