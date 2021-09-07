ضبط وحدة عشوائية لتحلية مياه الابار ولبيع الماء وحجز ثلاث شاحنات بالمرناقية

وات - تمكنت وحدات الحرس الوطني بطبربة وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، في مداهمة بإشراف والي منوبة، عشية اليوم الثلاثاء، من ضبط وحدة عشوائية لتصفية وتحليل مياه الآبار، ومستودع لبيع الماء للشاحنات المتنقلة في بئر نجيمة بالمرناقية.



وأكد والي منوبة، محمد شيخ روحه، لصحفية مكتب "وات" بمنوبة، أن العملية، التي سيحال المتورط فيها غدا على أنظار النيابة العمومية بمنوبة بحالة تقديم، تأتي في إطار التصدي لظاهرة بيع الماء الصالح للشراب، التي تتكثف المجهودات للتصدي لها ووضع حد لمخاطرها.



وأشار إلى أن العملية كشفت وحدة متطورة لتحلية وتصفية المياه داخل بناية تفتقر للتهيئة الملائمة ولأدنى ظروف الصحة والسلامة، حيث يقوم صاحبها بتصفية مياه بئر عميقة تم حفرها دون رخصة، وذلك من داخل صهاريج بلاستيكية، ثم يسكبها في جابية معدة لتجميع مياه البئر التي تخلط داخلها بمياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.



وبين أن العملية أسفرت عن حجز ثلاث شاحنات لبيع الماء كانت بصدد التزود من الوحدة، وحجز محركات الضخ المستعملة في البئر، في انتظار استكمال التحريات والإجراءات المعمول بها، وذلك من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح الحرس الوطني بمنطقة طبربة والحرس الوطني بالمرناقية.



كما تولت مصالح قسم حفظ الصحة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة رفع عينات من مياه البئر والمياه المعالجة لاجراء التحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية على المياه، مع القيام بالمعاينات اللازمة للوحدة والصهاريج البلاستيكية والجابية الاسمنتية والتثبت من استجابتها للشروط الصحية وعدم تشكيلها خطورة على صحة المستهلك.



