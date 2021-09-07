جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم غد الاربعاء 8 سبتمبر الجاري، هو مفتتح شهر صفر 1443 هجري.
مفتي الجمهورية: غدا الاربعاء هو مفتتح شهر صفر 1443 هجري
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