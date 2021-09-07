Babnet Babnet  Instrumental - Oriental  

مفتي الجمهورية: غدا الاربعاء هو مفتتح شهر صفر 1443 هجري

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 19:12قراءة: 0 د, 7 ث
جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن يوم غد الاربعاء 8 سبتمبر الجاري، هو مفتتح شهر صفر 1443 هجري.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 232008



En continu

Toutes les news
.
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:08 18:39 15:52 12:24 05:56 04:27
Babnet
29°
Babnet32°Babnet% 51:الرطــوبة
تونــسBabnet23°
1.03 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2333°-2431°-2529°-2529°-24
  • Avoirs en devises
    20041,7

  • (8 sept)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,30430 DT        1$ =2,78371 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 sept)   1596,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة