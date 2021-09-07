وات - أسفرت نتائج انتخابات تجديد فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة تونس افريقيا للأنباء، للمدة النيابية 2021 - 2023، عن انتخاب الصحفيين خديجة بوسالمي (رئيس) ومنير السويسي (كاتب عام) وغادة السبوعي (مكلفة بالشؤون المهنية) والأسعد محمودي (مكلف بالشؤون الاجتماعية) وخميس بن بريك (مكلف بالإعلام).



وجرت انتخابات تجديد فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، هم أميرة محمد (نائبة الرئيس) وريم سوودي (أمينة مال) ووجيه الوافي (مكلف بالنظام الداخلي) وياسين البحري (مكلف بالتطوير المهني والتدريب) وسامي الناصري (مكلف بالشؤون الاجتماعية) وعبد الرؤوف بالي (مكلف بالشؤون المهنية والقانونية).



وقد ترشح لانتخابات فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة تونس افريقيا للانباء 5 صحفيين فقط بعد غلق باب الترشح موفى شهر جوان 2021.



