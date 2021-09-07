تقديم تقرير حول تأثيرات التغيّرات المناخية يوم 10 سبتمبر 2021 بالعاصمة

وات - تعقد، الجمعة 10 سبتمبر 2021، بالعاصمة، ندوة تخصص للجزء الأول من تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ حول تداعيات الاحتباس الحراري .



وأوضح منظمو الندوة، ويتعلّق الأمر بوزارة الشؤون المحليّة والبيئة ومؤسسة هاينريش بول والجمعيّة التونسيّة للتغيّرات المناخيّة والتنمية المستدامة، أنّ هذا التقرير الدولي الأخير، الذّي نشرته الهيئة الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بتغيّر المناخ يوم 9 أوت 2021، يعتبر"إنذارا للإنسانية".



وأفادوا أنه "من الضروري تحليل اهم النتائج، التّي تضمنها التقرير المثير للقلق وتفسيرها وفق الوضع المناخي في تونس. كما يتعين اتباع نصائح الخبراء وتوصيات المختصين قصد إضفاء التغييرات اللازمة المتعلّقة بالتقليص من الانبعاثات والتكيف مع الآثار الحتمية

وأكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ضرورة ان تتأقلم المجتمعات البشريّة مع تأثير بعض التغييرات الحتمية (ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة الحرائق..) والظواهر الاستثنائية، التّي من شأنها أن تصبح أكثر تواترا

وتهم هذه الندوة خاصة الخبراء والعلماء المختصين في علم المناخ والأرصاد الجويّة وعلوم البيئة إلى جانب ممثلين عن الوكالات البيئية ووزارة الشؤون المحليّة والبيئة

كما تشمل النشطاء في المجال البيئي والجمعيّات لأهميّة دورهم في نشر أبرز توصيات التقرير ودمج البيانات الجديدة في نشاطهم المتعلّق بالمناخ

وستنتظم هذه الندوة حضوريا على أن يتم بثها مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"

يذكر أن مجموعة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد تأسست سنة 1988 لتوفير تقييمات مفصلة لوضع التغيّرات المناخية على المستويات العلميّة والتقنية والاجتماعية والاقتصادية وأسبابها وتداعياتها المحتملة واستراتيجيات الحد منها







