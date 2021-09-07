سيدي بوزيد: حجز أكثر من 7 آلاف قطعة آجر في إطار التصدي المضاربة والاحتكار

وات - قامت، اليوم الثلاثاء، مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، بحجز 7048 قطعة آجر ، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، ماهر الغريبي.



وأشار الغريبي، في تصريح ل(وات)، إلى ان عملية الحجز تأتي في إطار التصدي لعمليات المضاربة والاحتكار ، حيث كان ترويج هذه الكميات سيتم بواسطة فواتير بيع مزورة وغير مطابقة للواقع.

وبين، أن الإدارة ستتولى إعادة ترويجها بالمسالك القانونية، في انتظار تامين قيمتها بخزينة الدولة وإجراء التتبعات المستوجبة ضد المعنيين بالأمر .





