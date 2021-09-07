Babnet Babnet  Samia Kaisar - عينك عنواني  

سيدي بوزيد: حجز أكثر من 7 آلاف قطعة آجر في إطار التصدي المضاربة والاحتكار

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 15:25قراءة: 0 د, 23 ث
وات - قامت، اليوم الثلاثاء، مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، بحجز 7048 قطعة آجر ، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، ماهر الغريبي.

وأشار الغريبي، في تصريح ل(وات)، إلى ان عملية الحجز تأتي في إطار التصدي لعمليات المضاربة والاحتكار ، حيث كان ترويج هذه الكميات سيتم بواسطة فواتير بيع مزورة وغير مطابقة للواقع.
وبين، أن الإدارة ستتولى إعادة ترويجها بالمسالك القانونية، في انتظار تامين قيمتها بخزينة الدولة وإجراء التتبعات المستوجبة ضد المعنيين بالأمر .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231999



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 | 29 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:09 18:41 15:53 12:24 05:55 04:26
Babnet
28°
Babnet30°Babnet% 54:الرطــوبة
تونــسBabnet23°
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2331°-2334°-2531°-2632°-25
  • Avoirs en devises
    20186,7

  • (7 sept)
  • Jours d'importation
    126
  •              1 € = 3,30504 DT        1$ =2,78328 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 sept)   1553,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة