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اتخاب تونس عضوا أصيلا في مجلس ادارة منظمة العمل العربية للفترة 2021-2023

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 15:32قراءة: 0 د, 44 ث
انتخبت تونس ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا أصيلا في مجلس ادارة منظمة العمل العربية للفترة 2021-2023، وذلك خلال أشغال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة من 5 الى 12 سبتمبر الجاري بالقاهرة (جمهورية مصر العربية).

ورافق انتخاب تونس لنفس العضوية بمجلس ادارة منظمة العمل العربية لذات الفترة انتخاب مصر والعراق والكويت والجزائر، حسب بلاغ صدر اليوم الثلاثاء عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
ومجلس الادارة هو هيئة دستورية تابعة للمنظمة وصاحب الصلاحية الاولى في المنظمة بعد المؤتمر العام ومن اختصاصاته متابعة قرارات وخصوصيات مؤتمر العمل العربي، فضلا عن متابعة سير العمل بالمنظمة وتنفيذ خططها وغيرها من المهام.
كما انتخبت تونس ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا في لجنة شؤون عمل المرأة العربية التابعة لمنظمة العمل العربية للفترة الممتدة من 2021-2023.
وتعمل منظمة العمل العربية في نطاق جامعة الدول العربية وهي أول منظمة عربية تعنى بشؤون العمل والعمال على الصعيد القومي وتضم 21 دولة عربية في عضويتها.


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