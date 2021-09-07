سليانة: عمّال نزل في مكثر يحتجون على خلفية غلقه بالقوة العامة

وات - نفّذ صباح اليوم الثلاثاء عمّال نزل في معتمدية مكثر من ولاية سليانة وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية و ذلك على خلفية غغلاق المؤسسة بالقوة العامة.



واعتبر ممثّل عن النزل، خالد بوهيجة أن قرار الغلق تعسّفي خاصة أنه دون سابق إنذار حيث عمدت الوحدات الأمنية في مكثر إلى غلقه بتاريخ 2 سبتمبر الجاري نتيجة عدم استكمال الاجراءات الادارية حيث أن المالك الأصلي للنزل توفّي ولم يتم بعد استكمال الإجراءات لتغيير الملكية لفائدة زوجته، مضيفا المتحدث ذاته أن لديهم رخصة استغلال مقهى من الصنف الثالث (مطعم و مقهى بما في ذلك توفير المشروبات الكحولية وإقامة ) منذ أكثر من 20 سنة .





وقال بوهيجة إن النزل يشغّل بطريقة مباشرة أكثر من 17 عاملا و 12 عاملا بطريقة غير مباشرة باتوا اليوم عاطلين عن العمل تزامنا مع العودة المدرسية وعاجزين على توفير مستلزمات أبنائهم.

من جهته طالب رئيس العملة سمير الخميري السلط المعنية بضرورة إيجاد حلول عاجلة لوضعيتهم الاجتماعية خاصة مع تواصل جائحة كورونا و غياب مواطن الشغل بولاية سليانة عامة و بمعتمدية مكثر خاصة.

من جانبه، أوضح مصدر أمني أن قرار الغلق تم بإذن قضائي باعتبار أن إجراءات تسوية الملكية لم تتم بعد.





