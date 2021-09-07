انطلاق عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلتين الاعدادية والثانوية بداية من اليوم الثلاثاء وحتى 14 سبتمبر الجاري

انطلقت، اليوم الثلاثاء، عملية التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2021-2022 بالنسبة لتلاميذ المرحلة الاعدادية والثانوية لتتواصل إلى غاية يوم 14 سبتمبر الجاري، وفق ما أفادت به وزارة التربية في بلاغ لها.



وأضافت الوزارة أنه يتعين على الأولياء التسجيل عبر موقع https://inscription.educadion.tn واستخلاص معلوم الترسيم باستعمال بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز #181*







