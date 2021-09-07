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الحمامات تستضيف البطولة العربية للأندية لكرة اليد في أكتوبر المقبل

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 14:55قراءة: 0 د, 21 ث
 أسند الاتحاد العربي لكرة اليد إلى تونس استضافة البطولة العربية للأندية البطلة في نسختها السادسة والثلاثين، وذلك خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين في مدينة الحمامات.

وافاد مصدر من جامعة كرة اليد ان جمعية الحمامات ستشارك في البطولة فضلا عن فريق تونسي ثان لم يتم الاعلان عنه بعد.
ويذكر أنّ آخر نسخة من البطولة أقيمت في 2019 في العاصمة الأردنية عمان، وقد توّج بها فريق الغرافة القطري.



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