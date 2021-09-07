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القصرين: حجز  حوالي 10  آلاف من فراخ الدجاج  خارج المسلك القانوني

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 10:05قراءة: 0 د, 25 ث
وات - تمكّنت ، وحدات أمنية بالقصرين ، مساء أمس الإثنين من حجز حوالي 10 آلاف من فراخ الدجاج كانت خارج المسلك القانوني المؤشّر عليه في الوثيقة القانونية للبضاعة وكانت محمّلة على متن شاحنة قادمة من إحدى مناطق تونس الكبرى في إتجاه القصرين المدينة وفق مصدر أمني بالجهة.
وذكر ذات المصدر في تصريح اليوم لــ (وات) أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أذنت بحجز الفراخ والشاحنة وفتح بحث في حق سائق الشاحنة والاحتفاظ به وإحالته على فرقة الشرطة العدلية من أجل محاولة إرشاء دورية أمنية.

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