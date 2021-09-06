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المنستير: تأجيل الدورة السادسة لمهرجان البحر يُنشد شعرا بسبب تراكم الديون

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 19:15قراءة: 0 د, 32 ث
أعلنت جمعية صالون الربيع الثقافي بقصيبة المديوني بولاية المنستير انه تم تأجيل الدورة السادسة لمهرجان البحر يُنشد شعرا التي كانت ستنتظم من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري وذلك إلى موعد لاحق.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أنّ تأجيل الدورة يعود الي عدم "صرف منحة دعم الدورة الفارطة للمهرجان /سبتمبر 2020/ مما تسبب في تراكم ديون الجمعية الى جانب عدم صرف منحة دورة 2021 إلى حدّ الآن أي خمسة أيام قبل انطلاق دورة هذا العام "

وعبّرت جمعية صالون الربيع الثقافي عن أسفها لجميع شركائها من سلط وطنية وجهوية وثقافية ومبدعين لتأجيل الدورة السادسة لمهرجان " البحر يُنشد شعرا " "لضمان أوفر الظروف التنظيمية والمالية للمهرجان"حسب البيان.



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