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أريانة: حجز 15000 قطعة حلوى و178 كغ من الأجبان ومستحضرات غذائية منتهية الصلوحية

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 15:11قراءة: 0 د, 23 ث
وات - تمكّنت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة، بالاشتراك مع مصالح الحرس الوطني والحرس البلدي بالمنيهلة، من حجز عدد 15000 قطعة حلوى وعدد 178 كغ من الأجبان، وكميات هامة من المستحضرات الغذائية منتهية الصلوحية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بأريانة، فتحي خضاورية.

وأضاف خضاورية، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الاثنين، أنه قد تم تحرير محاضر بحث ضد المخالفين، مشيرا إلى أنه سيتم إتلاف هذه المنتوجات، بعد الحصول على إذن بالاتلاف من حاكم الناحية المختص.

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