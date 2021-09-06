وزارة التجارة تتيح التسجيل عبر الجوال ضمن تطبيقة المخازن في ظل تجاور المسجلين عتبة 200 مخزنا

أعلنت وزارة التجارة، الاثنين ، عن اتاحة فرصة التسجيل ضمن " تطبيقة مخازن التبريد" عبر الهاتف الجوال في وقت تجاوز فيه عدد المسجلين بالتطبيقة عبر الواب ، الى حدود يوم 6 سبتمبر الجاري، عتبه 200 مخزنا.



وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بإلزامية التسجيل بهذه التطبيقة وذلك في أجل أقصاه يوم 20 سبتمبر 2021 لتلافي التبعات القانونية.



ويهم هذا التذكير كذلك كافة المتدخلين الآخرين في هذا القطاع مهما كانت صفتهم سواء كانوا مالكين أو مستغلين لمخازن التبريد أو أصحاب منتوجات فلاحية.



ودعت الوزارة المتدخلين الذين استكملوا عملية التسجيل إلى ايداع نسخة محينة من السجل الوطني للمؤسسات أو وثيقة إثبات الصفة المهنية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وعقد استغلال أو كراء المخزن بمقرات الإدارات الجهوية للتجارة.

وستمكن عملية الايداع اصحاب المخازن من تفعيل حساباتهم الخاصة بالدخول لهذه التطبيقة والانطلاق في تسجيل مخزوناتهم ومعاملاتهم اليومية بها وفق وزارة التجارة.



وشددت الوزارة على ان كل نشاط وعملية خزن يتم خارج الأطر القانونية ودون التصريح والتسجيل بالتطبيقة الإعلامية يعرض مرتكبه للتتبعات القانونية والإدارية بما في ذلك حجز البضائع المخزنة وغلق محلات الخزن.



وحثت مستغلي مخازن التبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحية المخزنة بها، طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون عدد 86 لسنة 1994، سالف الذكر إلى تزويد السوق عبر المسالك القانونية بصفة منتظمة وبالكميات الكافية من المنتوجات المخزنة .



وتشمل هذه المنتوجات الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والبيض وتفادي عمليات الخزن المفرط لغاية المضاربة وإخفاء البضائع وترويجها خارج المسالك القانونية التي تعد احتكارا .



