الخطوط التونسية تعلن عن إجراءات جديدة بخصوص السفر إلى كندا

أفادت الخطوط التونسية، أنه اعتبارا من يوم 7 سبتمبر 2021 ، سيتمكن المسافرون الأجانب، الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد جائحة كوفيد-19، من دخول كندا بغض النظر عن الأسباب ونقطة المغادرة الأخيرة.



وأكدت الناقلة الوطنية في بلاغ أصدرته، الإثنين، أنّه يجب على الأجنبي، الراغب في دخول كندا، الخضوع إلى الإجراءات الجديدة الخاصة بالسفر إلى هذا البلد.





وأوضحت، في هذا الصدد، أنّه يتعيّن تلقّي اللقاحات كاملة لكي يتم اعتبار المسافر قد تم تطعيمه بالكامل.

كما يجب أن يكون المسافر قد تلقى السلسلة الكاملة من اللقاح أو مجموعة اللقاحات التي قبلتها الحكومة الكندية وذلك قبل 14 يوما على الأقل من دخول كندا وهي فايزر ومودرنا و أسترازينكا وجونسون.



كما بين المصدر ذاته، وجوب إثبات نتيجة صالحة للاختبار الجزيئي لكوفيد- 19، الذي تم إجراؤه 72 ساعة قبل موعد المغادرة المقرر لرحلتهم إلى كندا (لا يتم قبول اختبارات المستضد)، أو إجراء اختبار جزيئي إيجابي لـكوفيد في 14 يوما على الأقل ولا يزيد عن 180 يوما قبل موعد المغادرة المقرر للرحلة إلى كندا هذا إلى جانب أن يكون المسافر غير حامل لأعراض الفيروس.



كما ينبغي تقديم المعلومات المطلوبة عبر تطبيق " اريف كان " بما في ذلك إثبات التطعيم باللغة الأنقليزية أو الفرنسية مع تقديم نسخة مطبوعة من إثبات التطعيم .



وأضافت، " يجب أن تكون المعلومات المطلوبة موثقة بشكل صحيح بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.



ويمكن القيام بإجراء اختبار عند الوصول، إذا لزم الأمر، وفق المصدر ذاته.

وأشارت الناقلة الوطنية إلى أن الأجانب، الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل يخضعون لقيود السفر الخاصة بوباء كورنا، والتي تفرضها السلطات الكندية.



كما يجب على الوافدين الأجانب الذين تم تلقيحهم بالكامل والذين يسعون للدخول (....) إلى كندا تقديم

معلوماتهم من خلال بوابة " اريف كان" وإثبات التطعيم قبل انطلاق الرحلة إلى البلد المذكور.







