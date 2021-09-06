قابس: اقرار الحجر الصحي الموجه بمعتمدية وذرف

وات - قررت اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة "كورونا" بولاية قابس، الليلة الماضية، العمل باجراءات الحجر الصحي الموجه بمعتمدية وذرف الى غاية يوم الأحد 12 سبتمبر، ليتم بمقتضى هذا الاجراء رفع الكراسي والطاولات ومنع الاستهلاك على عين المكان بالنسبة للمقاهي والمطاعم انطلاقا من الساعة السادسة مساء.



وفسرت اللجنة قرارها في بيان نشرته على الصفحة الرسمية لولاية قابس، بمستوى الاختطار لفيروس "كورونا" بوذرف والذي يبلغ 568 حالة ايجابية على كل 100 الف ساكن.



كما قررت اللجنة مواصلة غلق قاعات الالعاب الالكترونية بكافة معتمديات الولاية الى غاية يوم 12 سبتمبر 2021.





