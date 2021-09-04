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المنستير: حجز 27 ألف علبة سجائر بمستودع مهجور بالمكنين (مصدر أمني)

Publié le Samedi 04 Septembre 2021 - 15:43قراءة: 0 د, 24 ث
وات - حجزت، اليوم السبت، منطقة الأمن الوطني وشرطة النجدة وفرقة الطريق العمومي والشرطة البلدية بالمكنين من ولاية المنستير، 27 ألف علبة سجائر من أنواع مختلفة، خلال عملية مداهمة لمستودع مهجور بأطراف مدينة المكنين، بسبب المضاربة والاحتكار.

وأفاد الناطق الرسمي للنقابة الأساسية لقوّات الامن الداخلي بالمكنين‎‎، كمال الطالبي، في تصريح لـ(وات)، بأن قيمة المحجوز تقدر بـ300 ألف دينار .
وأضاف الطالبي، أنّ الشخص الذي مسكوا لديه هذه الكمية من علب التبغ، يعدّ من أكبر المحتكرين في مادة التبغ بمدينة المكنين، وفق قوله.


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