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كاس العرب للسيدات - المنتخب التونسي يعبر الى النهائي على حساب الجزائر

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 22:32قراءة: 0 د, 24 ث
وات - تاهل المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات الى الدور النهائي لكاس العرب بفوزه على نظيره الجزائري بركلات الترجيح 4-3 اثر انتهاء المباراة في وقتها القانوني بالتعادل 2-2 في الدور نصف النهائي الذي اقيم يوم الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسجل للمنتخب التونسي غادة العيادي (6) وصابرين اللوزي (47) وللمنتخب الجزائري ايمان مروش (45 زائد 2) ونعيمة بوهني (66).
وسيواجه المنتخب التونسي في الدور النهائي المقرر يوم الاثنين المقبل نظيره الاردني الذي كان ازاح منتخب مصر المستضيف 5-2 في الدور نصف النهائي الاول.

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