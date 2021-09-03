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المنتخب التونسي لتنس الطاولة للسيدات يحرز برونزية مسابقة الفرق في البطولة الافريقية بالكاميرون

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 20:02قراءة: 0 د, 21 ث
تحصل المنتخب التونسي للفرق سيدات لتنس الطاولة المتكون من الثلاثي فدوى القارصي وعبير الحاج صالح ومرام الزغلامي على الميدالية البرونزية في البطولة الافريقية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي اثر فوزه يوم الجمعة على منتخب جزيرة الموريس 3-صفر في المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث.

وكان المنتخب التونسي ضمن ببلوغه الدور نصف النهائي التاهل الى مونديال الصين 2022.
يذكر ان المنتخب التونسي كان قد انهزم في الدور نصف النهائي امام نظيره المصري صفر-3.


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