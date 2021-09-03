نقل تونس توفر سفرات مجانية غدا السبت للمدعويين الى المراكز الطبية في رابع أيام التقليح المكثف

أعلنت شركة نقل تونس عن تأمين سفرات، مجانية، غدا السبت، الى مراكز التلقيح لفائدة المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى يوم 8 أوت 2021 وذلك في إطار المشاركة في رابع أيام التلقيح المكثف ضد فيروس كوفيد-19.



وستتولّى الشركة،وفق بلاغ أصدرته الجمعة ، تمكين الفئة المعنية بالتلقيح من التنقل على جميع خطوط الحافلات بعد الاستظهار بالإرسالية القصيرة التي تمّ تلقيها،وذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.



وأكدت الشركة ، في ذات السياق،على ضرورة إحترام إجراءات التوقي من العدوى وخصوصا إرتداء الكمامات.



وكانت وزارة النقل واللوجستيك ، دعت امس الخميس في بلاغ لها ، كافة شركات النقل الوطنية والجهوية تحت اشرافها إلى تفعيل خطوط النقل المدرسي، وتمكين المواطنين المتوجهين إلى مراكز التلقيح من التنقل مجانا على الخطوط المنتظمة بكافة الجهات.



وحثت شركات النقل البري كذلك إلى التنسيق مع الإدارات الجهوية للنقل والسلط الجهوية والمحلية بهدف إضافة خطوط كلما دعت الحاجة ، خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز التلقيح وتمكين المواطنين من التنقل في ظروف تراعي فيها إجراءات التوقي من جائحة كورونا.







