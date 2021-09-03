Babnet Babnet  Na3ma - حبيبي يا غالي  

كونكت تدعو إلى وضع ميثاق اقتصادي جديد لمراجعة دور الدولة في ضمان حرية اطلاق المشاريع

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 16:49قراءة: 0 د, 45 ث
دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة "كونكت"، الجمعة، إلى ضرورة وضع ميثاق اقتصادي جديد بهدف مراجعة دور الدولة الضمان لحرية إطلاق المشاريع وحماية كافة حقوق الفاعلين الاقتصاديين لربح المعركة ضد كلّ أنواع الإحتكار والمضاربة والفساد.

وأعربت منظمة الأعراف "كونكت"، في بلاغ لها، عن تقديرها لجهود الإصلاح في إطار هذه "المعركة" القائمة في إطار حالة الطوارئ، تعتبر حاسمة للخروج من الأزمة، التّي تمر بها البلاد.
وشددت على وجوب أن لا تنعكس تداعيات هذه المعركة سلبا على الفاعلين الاقتصاديين، خاصّة، من خلال الحد من حريتهم في التنقل. واعتبرت أنه لا يمكن التحلي بامل احراز أي تقدم دون احترام الاجراءات والاسس المنظمة لدولة القانون والمؤسسات

كما حثت كونكت على الإسراع في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية بعنوان سنة 2022، لأهمية إيضاح الرؤية لجميع الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين التونسيّين والأجانب

وثمّنت المنظّمة، كذلك، الجهود المبذولة في حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد - 19 والتي من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف الصحيّة في البلاد.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231791



En continu

Toutes les news

الجمعة 03 سبتمبر 2021 | 25 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:16 18:47 15:57 12:26 05:52 04:22
Babnet
32°
Babnet36°Babnet% 66:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
7.72 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2632°-2631°-2430°-2330°-24
  • Avoirs en devises
    20015,4

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,29581 DT        1$ =2,79167 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   1652,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة