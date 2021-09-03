قابس : السيطرة على تسرّب للغاز بمعمل غاز البترول المسيل

وات - أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بقابس، العميد عاطف حويج، بأنه تمت السيطرة على تسرب للغاز جدّ اليوم الجمعة بمعمل غاز البترول المسيل بالمنطقة الصناعية بقابس، ولم يتم تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.



وأضاف حويج، في تصريح لـ"وات"، أن فريقا من أعوان الحماية المدنية الموجودين على عين المكان قد تدخلوا بمعية فريق الصيانة والسلامة بالمعمل المذكور وقاموا بالتدخلات التي مكنت من ايقاف هذا التسرب، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بشاحنتي اطفاء من الإدارة الجهوية للحماية المدنية لمنع انتشار الغاز خارج المصنع.



ويعيد هذا الحادث الصناعي للأذهان الحوادث العديدة التي شهدتها المنطقة الصناعية بقابس في السنوات الأخيرة وكان آخرها الحريق الذي جد يوم 12 مارس الفارط بمعمل الإسفلت والذي أدى الى وفاة 6 عمال.

ولا يخفي أهالي قابس وإطارات هذه الجهة ومكونات مجتمعها المدني قلقهم وخوفهم من هذه الحوادث وما يمكن ان ينجر عنها من كوارث خطيرة بالنظر الى دقة الأنشطة الموجودة بالمنطقة الصناعية بقابس، وقد طالبوا في مناسبات عديدة، ومن بينها زيارات الوزراء الذي تداولوا على وزارة الصناعة ودورات المجلس الجهوي، بإحداث مركز للسلامة البيئية والصناعية إلا انه لم يتم الاستجابة لهذا الطلب من قبل سلطة الإشراف الى حد اليومرغم تكرر الحوادث الصناعية.





