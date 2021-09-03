بنزرت: تدعيم قسم الإنعاش الطبي والجراحي بمستشفى بنزرت الجامعي بجهازي تنفس اصطناعي

وات - تدعم قسم الإنعاش الطبي والجراحي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت بجهازي تنفس اصطناعي، وهبتهما مؤسسة "بوخاري برانس ميديكال"، المتخصصة في الأدوات والأجهزة الطبية والمنتصبة بفضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت، لفائدة الجهة، في اطار معاضدة برامج الدولة والمكونات المجتمعية في التصدي لجائحة " كورونا"، وسلّمهما، صباح اليوم الجمعة، والي بنزرت سمير عبد اللاوي، لإدارة المستشفى.



وأكد والي بنزرت، بالمناسبة، على أهمية هذه التجهيزات الطبية في دعم المنصة اللوجستية لقسم الإنعاش الطبي والجراحي بالمستشفى الجامعي والترفيع في عدد الات التنفس الى 26 جهاز منها 10 مخصصة في مجابهة جائحة " كوفيد19" .

ودعا الى مواصلة العمل على مزيد تدعيم وتعميم مثل هذه المبادرات التضامنية في بقية المجالات الحيوية، ومنها إنجاح العودة المدرسية والجامعية، ودفع نسق الاستثمار والتشغيل وغيرها من المجالات القريبة من المواطن.

ومن جانبه، أشار المدير العام للمؤسسة المانحة، هيثم البخاري، ان القيمة الجملية للجهازين تقارب 80 الف دينار، كما تمثّل هذه المبادرة تتمة لاكثر من تدخل اجتماعي وتضامني تعتبره المؤسسة من اوكد واجباتها لفائدة الجهة بمحيطها الرسمي والمجتمعي.





