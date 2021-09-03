الشرطة البلدية : 249 عملية حجز و180 إزالة لنقاط انتصاب عشوائية والقبض على 8 أشخاص مفتش عنهم

أسفرت حملات قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، أمس الخميس بمختلف مناطق البلاد، عن 249 عملية حجز وإلقاء القبض على ثمانية أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، وفق بيانات نشرتها وزارة الداخلية اليوم الجمعة.



كما حررت وحدات الشرطة البلدية 19 محضرا عدليّا وقامت بـ 180 عمليّة إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.



وفي المجال الصحي حررت الوحدات 214 محضرا اقتصاديّا و189 مخالفة صحية.



وذكر بلاغ الداخلية أن من أبرز عمليّات الحجز التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية، أمس الخميس، حجز 1488 كلغ من مادة البطاطا بولاية القيروان، و250 كلغ من الغلال 1950 علبة سجائر و170 كلغ من لحوم الدجاج غير الصالحة للاستهلاك و84 طنا من مادة البطاطا و400 لتر من المحروقات و3805 كلغ من المواد الغذائية المختلفة بولاية قفصة.



كما حجزت 4700 كلغ من البطاطا بولاية صفاقس و121 لترا من الزيت المدعم و20000 قطعة ملابس و59700 قرص دواء مجهولة المصدر بتونس العاصمة، فضلا عن حجز 5461 علبة سجائر بولاية قابس و15 طنا من مادة البطاطا وثمانية أطنان من مادة البصل بولاية مدنين.



