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الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و44 الجمعة مع ظهور الشهيلي

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 10:27قراءة: 0 د, 21 ث
تتراوح درجات الحرارة، الجمعة، بين 32 و 38 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي و بين 38 و 44 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي.

ومن المنتظر ان تظهر خلايا رعدية بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار

وتبقى الرياح شديدة قرب السواحل. وتهب من القطاع الشمالي بالشمال الغربي و من القطاع الشرقي ببقية الجهات تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. والبحر عامة مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية





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