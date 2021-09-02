الرئيس قيس سعيّد يؤكد على ضرورة احترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمي وحرّية التعبير

أسدى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، "تعليماته بضرورة التعامل مع المتظاهرين في إطار ما يضبطه القانون، والالتزام باحترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمي وحرّية التعبير"، وذلك لدى استقباله ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي الذي كان مرفوقا بمدير عام الأمن الوطني، سامي الهيشري، ومدير عام الأمن العمومي، مراد حسين.وقد شدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على "ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تضمن مقومات دولة القانون وترسّخ مبادئ الأمن الجمهوري وتحفظ النظام والأمن وتحمي المواطنين وممتلكاتهم وتكفل لهم ممارسة حقوقهم"، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.وكانت بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، عبّرت عن رفضها للاعتداءات الأمنية على مجموعة من الشباب والصحفيين والمحامين، خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية انتظمت مساء أمس الأربعاء بالعاصمة، للمطالبة "بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية" كما أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "التعامل الأمني مع الصحفيين عند تغطيتهم لهذه الوقفة".