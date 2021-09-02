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الزهراء : بعد استكمال الأشغال والتجهيز... دخول قاعة العاب فردية وإدارة للخدمات البلدية السريعة حيز الاستغلال بحي برج الوزير

Publié le Jeudi 02 Septembre 2021 - 18:50قراءة: 0 د, 37 ث
وات - استكملت بلدية الزهراء ، أشغال وتجهيز كل من إدارة الخدمات البلدية السريعة وقاعة الألعاب الفردية بحي برج الوزير ليدخلا فعليا حيز الاستغلال .

وقال رئيس بلدية الزهراء محمد ريان الحمزاوي ، إن المشروعين المنجزين بالحي تم استكمالهما بالجهود الذاتية لأبناء الجهة ، ويأتيان في سياق تقريب الخدمات الإدارية من متساكني الحي وتخفيف الضغط على الإدارة المركزية للبلدية إلى جانب تمكين أبناء وبنات الحي من فضاء لائق تتوفر فيه كل الظروف لممارسة النشاط الرياضي .
وقد انطلق العمل ، بإدارة الخدمات السريعة مطلع الأسبوع الحالي ، لتدخل القاعة الرياضية للعمل بداية من اليوم الخميس .

وقد أمضت البلدية اتفاقيتي شراكة وتعاون مع الجامعة التونسية للجيدو والجامعة التونسية للتايكواندو لمرافقة مختلف الأصناف التي ستباشر تمارينها بالقاعة بعد التعاقد مع المدربين والمؤطرين للقيام بعملية التكوين

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