المنتخب الوطني لكرة الطاولة يتأهل الى مونديال الصين 2022

تأهل المنتخب الوطني التونسي للفرق سيدات المتكون من الثلاثي فدوى الڤارسي وعبير الحاج صالح ومرام الزغلامي إلى الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأمم المقامة حاليا بالعاصمة الكاميرونية ياوندي والتي تتواصل الى غاية 7 سبتمبر 2021.



واحتل المنتخب المرتبة الثانية في مجموعته اثر تحقيقه ثلاثة انتصارات ضد الجزائر واوغندا وكينيا وهزيمة وحيدة ضد المنتخب النيحيري، وبهذه النتيجة ضمن الفريق التونسي الترشح إلى بطولة العالم الصين 2022.



ويخوض الثلاثي التونسي مباراة الدور نصف النهائي ضد المنتخب المصري متصدر المجموعة الثانية.

يذكر ان المدرب قدارة حمام يشرف على تدريب المنتخب الوطني للسيدات.



