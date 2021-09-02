قفصة: حجز كميات من التوابل والفواكه الجافة والسجائر خلال حملة مداهمة لـ4 مخازن

وات - تمكّنت فرقة المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة بقفصة، اليوم الخميس، من حجز كميات من التوابل والفواكه الجافة والسجائر محلية الصنع، وذلك خلال مداهمة 4 مخازن رفقة الأمن، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، فتحي بن عمار.

وأضاف بن عمار لـ(وات)، ان المحجوزات كانت مخبأة بالمخزن خلافا لصيغ التراتيب الجاري بها العمل، مشيرا الى ان القيمة المالية للتوابل والفواكه الجافة ناهزت الـ 54 ألف دينار، فيما قدرت قيمة 1800 علبة سجائر بـ9 آلاف دينار.

وأوضح، انه تم تحرير 6 مخالفات اقتصادية ضد المخالفين وحجز المنتوجات، مضيفا انه ستتم احالة محاضر البحث الى النيابة العمومية للبت فيها.

من جانب آخر، افاد ذات المصدر، بأن فرق المراقبة الاقتصادية سجلت 43 مخالفة اقتصادية خلال الفترة الممتدة من 21 الى غاية 31 أوت الماضي، وحجزت 100 طن من البطاطا، و14 طنا من البصل، و63 طنا من السميد الغذائي، إضافة الى سحب 6 رخص تبغ، وحجز 12199 علبة سجائر.







