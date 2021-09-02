مبادلات تجاريّة: نسبة التغطية تتراجع ب2ر1 نقطة موفى جويلية 2021 بالأسعار القارّة

وات - تقلصت نسبة تغطية المبادلات التجارية بالاسعار القارة بنحو 2ر1 نقطة، مع موفى جويلية 2021، لتبلغ 5ر74 بالمائة وفق احصائيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الخميس



وأرجع المعهد هذا التقلص الى تسارع نسق انخفاض حجم الصادرات بنسبة 3ر13 بالمائة والواردات بنحو 9ر11 بالمائة، مقارنة بجوان 2021



وشهدت اسعار المواد المصدرة استقرارا بنحو 1ر0 بالمائة في حين ارتفعت اسعار المواد الموردة بنسبة 5ر1 بالمائة



وتقلص حجم الصادرات بنسبة 3ر13 بالمائة، في جويلية 2021، نتيجة انخفاض حجم صادرات قطاع الصناعات

الميكانيكية والالكترونية بنسبة 6ر17 بالمائة وقطاع الصناعات الالكترونية بنسبة 22 بالمائة



وتراجع، بدوره، حجم صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 7ر14 بالمائة وقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنحو 7ر13 بالمائة. في حين، ارتفع حجم صادرات قطاع الطاقة بنسبة 7ر11 بالمائة



في ما يخص حجم الواردات، فقد تراجع بنسبة 9ر11 بالمائة جراء تراجع التزوّد من الموّاد الأوّليّة والنصف مصنّعة بنحو 20 بالمائة والموّاد الطاقيّة بحوالي 9ر42 بالمائة



وتطوّر، من جهة أخرى، حجم الاقتناءات من الموّاد الغذائيّة والتجهيزات على التوالي بنسبة 1ر11 بالمائة و3ر3 بالمائة



وشهد حجم المبادلات، دون احتساب الطاقة، تقلصا بنسبة 4ر15 بالمائة على مستوى الصادرات أكبر من التراجع المسجل على مستوى الواردات بنحو 3ر7 بالمائة، في جويلية 2021



كما سجلت أسعار الصادرات استقرارا في حين تطورت أسعار الواردات بنسبة 9ر1 بالمائة، مما أدى الى تقلص المبادلات، دون احتساب الطاقة، بنحو 8ر1 نقطة لتبلغ مستوى 8ر95 بالمائة.



