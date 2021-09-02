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إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل بالمرناقية وشريكه على إثر تحصنهما بالفرار

Publié le Jeudi 02 Septembre 2021 - 16:52قراءة: 0 د, 42 ث
وات - تمكّن أعوان مركز الامن الوطني بالمرناقية وفرقة الشرطة العدلية بمنوبة، مرجع نظر منطقة الامن الوطني بمنوبة، أمس الاربعاء، من إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل وشريكه، كانت جدت، مساء الثلاثاء الفارط، بحي النصر بالمرناقية، وفق ما ذكره مصدر أمني بالجهة.

وأوضح ذات المصدر، لـ(وات)، أن تفاصيل الواقعة تتمثل في تعنيف أحدهما للضحية البالغ من العمر 18 سنة، والتسبب في وفاته بعد ساعات من محاولة إنقاذه إثر نقله الى أحد مستشفيات العاصمة، ليتم اصدار برقية تفتيش في حق مرتكب الجرم وشريكه بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك.

ويعود الخلاف، وفق المصدر الأمني ذاته، الى قيام الضحية بمضايقة المتهم بالقتل العمد، على مستوى الطريق بينما كان يقود دراجته وبرفقته زوجته ورضيعه، ليقوم هذا الأخير بالتحول في وقت لاحق الى مكان سكنى سائق السيارة بعد ان دله عليه شريكه، أين تبادلا العنف وتسبب في وفاة الضحية نتيجة تعنيفه ولكمه.

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