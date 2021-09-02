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المنستير: إحباط محاولة هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية لـ6 أشخاص من دولة إفريقية جنوب الصحراء (مصدر أمني)

Publié le Jeudi 02 Septembre 2021 - 14:28قراءة: 0 د, 32 ث
أحبطت وحدات الأمن الوطني بالمكنين من ولاية المنستير، أمس الأربعاء، عملية هجرة غير نظامية في اتجاه السواحل الإيطالية لـ 6 أشخاص، من بينهم إمرأتان، جميعهم من دولة إفريقية جنوب الصحراء، وحجزت لديهم مبالغ مالية من العملة التونسية والعملة الصعبة، وفق ما أفادبه، اليوم الخميس، مصدر أمني بالجهة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن هذه المجموعة تضمّ رجلا وإمرأة يتمتعان باللجوء السياسي من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وما يزال تاريخ الوثيقة التي تثبت ذلك صالحا بالنسبة للرجل، في حين انتهى بالنسبة للمرأة.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير أمس، حال إعلامها، بإيقاف هذه المجموعة وإحالة أفرادها على النيابة العمومية للنظر في شأنهم، حسب ذات المصدر.



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