العجز الجاري ينخفض إلى 3ر4 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 ت

وات - تقلص العجز الجاري، بشكل طفيف، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021 ليبلغ 3ر4 مليار دينار (أو 6ر3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) مقابل 6ر4 مليار دينار (أو 2ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية جويلية 2020.



ويعود ذلك، وفقا النشرية الخاصة بالتطورات الاقتصادية والنقدية والآفاق متوسطة الأجل، التي نشرها البنك المركزي التونسي، إلى تحسن مداخيل العمل.



وأوضح البنك أن تواصل دعم عائدات العمل (نقدا) بالأورو لتبلغ قيمة 280ر1 مليون أورو (ما يعادل 4،229 مليون دينار) موفى جويلية 2021 مقابل 009ر1مليون أورو قبل ذلك بسنة.



، سجل ميزان العمليات الجارية تحسّنا طفيفا لتصل قيمة العجز 9ر1مليار دينار (أو-6ر1من الناتج المحلي الإجمالي)، في نهاية جويلية 2021 مقابل -2 ملياردينار (أو -8ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) في سنة 2020، وفق المصدر ذاته.









