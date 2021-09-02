توقيع اتفاقية شراكة بين مدينة العلوم بتونس ومعهد البحوث من أجل التنمية الفرنسي

وقعت مدينة العلوم بتونس الخميس، على اتفاقية شراكة مع معهد البحوث من أجل التنمية الفرنسي، تقضي بتبادل المعارف والخبرات والعمل المشترك بين الطرفين، فضلا عن تدعيم الامكانيات المادية لمدينة العلوم.



وأفاد مدير عام مدينة العلوم بتونس فتحي زقروبة في تصريح لـ"وات"، أن مثل هذه الاتفاقيات ترمي إلى النهوض بأنشطة المدينة لنشر الثقافة العلمية لدى المجتمع التونسي بمختلف فئاته، مشيرا إلى أن الاتفاقية المبرمة اليوم ستساعد في تعزيز مكتسبات المدينة المادية وتكريس دمقرطة العلوم في مختلف الجهات.



وأكد زقروبة أن مدينة العلوم بصدد دراسة تركيز فروع أخرى لها بولايات جندوبة والقيروان وصفاقس وقابس قصد تمتيع مواطني مختلف الجهات بأنشطة المدينة علاوة على نشر ثقافة العلوم على غرار علم الفضاء وتعزيز التكوين المدرسي والجامعي.



من جهة أخرى، أفاد مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مالك كشلاف، خلال موكب توقيع الاتفاقية، أن هذه المبادرة تطمح إلى تسهيل إيصال المعلومة والثقافة العلمية للمجتمع وخاصة بالنسبة للشباب وتوفير تربصات بالخارج للكفاءات التونسية في إطار تبادل الخبرات والعلاقات الدولية.



وقال ممثل معهد البحوث من أجل التنمية الفرنسي محمد علي مرواني، إن هذه الاتفاقية تطمح كذلك الى ترغيب الطلبة والتلاميذ في انتهاج مسلك العلوم وتطوير قدراتهم المعرفية، مشددا على أن العلوم قادرة على إحداث تغيير صلب المجتمع وتطويره من أجل تجاوز الأزمات الصحية والاقتصادية.



