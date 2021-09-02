منوبة: وحدات الحرس الوطني بطبربة تحجز 30 طنا من الامونيتر

وات - حجزت دورية امنية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة، مساء اول امس الثلاثاء، 30 طنا من سماد "الامونيتر" المنقولة على غير الصيغ القانونية، وغير الخاضعة للشروط والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الخزن والإتجار، وذلك إثر ضبطها على متن شاحنة ثقيلة، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، مصدر أمني، لـ"وات".



وأضاف المصدر ذاته، انه تم تحرير محضر من أجل التجوّل دون بطاقة مسلك بعد ان تأكد ان البضاعة، حسب نسخة بطاقة المسلك التي استظهر بها وكانت منتهية الصلوحية، مبرمجة تونس ماطر ببنزرت إلا انها كانت متجهة لفرنانة بجندوبة حسب تصريح سائق الشاحنة، فضلا تحرير عن محضر من اجل مخالفة قواعد توزيع المواد الخطرة.



وأكد أنه تم حجز كامل الكمية، وإحالتها على مصالح الادارة الجهوية للتجارة لاستكمال بقية الاجراءات القانونية، وذلك بالتوازي مع تواصل جهود الفرق الامنية بالمنطقة، لحفظ النظام العام عبر تكثيف أعمال المراقبة الأمنية.







