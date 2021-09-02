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الترجي الرياضي: فسخ عقد اللاعب حمدي النقاز بالتراضي

Publié le Jeudi 02 Septembre 2021 - 07:47قراءة: 0 د, 6 ث
اعلن الترجي الرياضي التونسي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي عن فسخ عقد اللاعب حمدي النقاز بالتراضي بين الطرفين.


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