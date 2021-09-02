النهضة: "نتحمل المسؤولية" مع من شاركونا الحكم، "بحسب حجم مشاركتنا في الحكم وإدارة البلاد" (بلاغ)

اعتبرت حركة النهضة، في بلاغ أصدرته مساء الاربعاء، في ختام الإجتماع الأخير لمكتبها التنفيذي (المسير للأعمال)، أنها "تتحمل المسؤولية" (عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد خلال السنوات الأخيرة)، إلى جانب الأطراف التي حكمت معها، "وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد".
وعلى خلفية الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي، والتي لاقت تجاوبا وترحيبا من قبل قطاعات واسعة من الشارع التونسي، أكدت حركة النهضة، الممثلة في البرلمان المعلقة صلاحياته بـ 52 نائبا، في بلاغها، أنها "تتفهم غضب الشارع، ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم، بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج، وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة".
وأشرف رئيس الحركة، راشد الغنوشي، على هذا الاجتماع بمقر الحركة بالعاصمة، والذي أعلن خلاله أنه سيتم "قريبا إعلان تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد".
ولم تحدد حركة النهضة بعد موعدا لمؤتمرها، الذي كان من المقرر عقده منذ أشهر، وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا.
وأعفى الغنوشي يوم 23 أوت المنقضي كل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، وعددهم 32 عضوا، وقرر إعادة تشكيل المكتب بما " يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وذلك تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي".
وكان مجلس شورى النهضة أكد في بيان مطلع شهر أوت المنقضي، "ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية، والقيام بالمراجعات الضرورية، والتجديد في برامجها وإطاراتها، في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائٔل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد".
يذكر أن رئيس الدولة، قيس سعيد، كان أعلن يوم 25 جويلية الماضي عن اجراءات استثنائية، وفق الفصل 80 من الدستور، من ضمنها تعليق صلاحيات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من وزرائه.
وعلى خلفية الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي، والتي لاقت تجاوبا وترحيبا من قبل قطاعات واسعة من الشارع التونسي، أكدت حركة النهضة، الممثلة في البرلمان المعلقة صلاحياته بـ 52 نائبا، في بلاغها، أنها "تتفهم غضب الشارع، ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال مؤتمرها القادم، بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج، وفتح الآفاق أمام الشباب لتطوير الحركة".
وأشرف رئيس الحركة، راشد الغنوشي، على هذا الاجتماع بمقر الحركة بالعاصمة، والذي أعلن خلاله أنه سيتم "قريبا إعلان تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد".
ولم تحدد حركة النهضة بعد موعدا لمؤتمرها، الذي كان من المقرر عقده منذ أشهر، وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا.
وأعفى الغنوشي يوم 23 أوت المنقضي كل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، وعددهم 32 عضوا، وقرر إعادة تشكيل المكتب بما " يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وذلك تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي".
وكان مجلس شورى النهضة أكد في بيان مطلع شهر أوت المنقضي، "ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية، والقيام بالمراجعات الضرورية، والتجديد في برامجها وإطاراتها، في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائٔل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد".
يذكر أن رئيس الدولة، قيس سعيد، كان أعلن يوم 25 جويلية الماضي عن اجراءات استثنائية، وفق الفصل 80 من الدستور، من ضمنها تعليق صلاحيات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من وزرائه.
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