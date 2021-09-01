البريد التونسي يعيد افتتاح 3 مكاتب بالترامن مع انطلاق صرف المساعدات الاجتماعية الاستثنائية

أعاد البريد التونسي، الأربعاء، إفتتاح 3 مكاتب تابعة له ، وذلك في إطار تدعيم الشبكة التجارية لمكاتبه وتقريب الخدمات لفائدة المواطنين والمؤسسات الإقتصادية في وقت انطلقت فيه عملية توزيع المساعدات المالية الاستثنائية.



واكد البريد، في بلاغ اصدره الاربعاء ، أنه اعاد فتح مكتب البريد الرئيسي بحي التضامن والكائن بشارع ابن خلدون بعد تهيئته الى جانب مكتبي "الرديف المحطة" و بوحجلة.



وانطلقت عمليات صرف المساعدات الاجتماعية الإستثنائية لفائدة العائلات المنتفعة بالمنحة الشهرية القارة بمكاتب البريد الموزعة على مختلف الجهات.



واكد البريد التونسي ان صرف المساعدات الاجتماعية ، خلال اليوم الأول، تم في ظروف طيبة ودون اكتظاظ، مما مكن المستفيدين من سحب المساعدات في أحسن الظروف.



وشدد على ان عملية صرف المساعدات الاجتماعية اتسمت بالتنظيم الجيد للصفوف أمام مكاتب البريد وفقا للبروتوكول الصحي للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا وفي ظل تنسيق مع المجتمع المدني والسلطات .









